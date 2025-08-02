Bitkisel yağdan keçi peynirine, nişastalı kaşardan yoğurda kadar... Bakanlığın açıkladığı yeni listede, peynir ürünleriyle ilgili yapılan denetimlerde çarpıcı bulgulara ulaşıldı. İşte tespit edilen sahtecilik örneklerinden bazıları:

-Candaroğlu Süt Mamulleri firmasının "Sert Keçi Peyniri" ürününde inek sütü tespit edildi. Ürün etiketi ile içeriğin uyuşmadığı saptandı.

-Soydaş Süt Ürünleri – Aktanem Kaşar Peyniri markalı üründe bitkisel yağ bulundu. Süt yağı yerine bitkisel kaynaklı yağ kullanıldığı anlaşıldı.

-Aysi Süt ve Süt Ürünleri – Taze Kaşar Peyniri, 1000g ürününde nişasta tespit edildi. Peynire kıvam artırıcı olarak nişasta katıldığı belirlendi.

-Kutluoğlu Süt Ürünleri – Yarım Yağlı Kaymaklı Yoğurt ürününde ise süt yağı harici yağ tespit edilerek ürünün tüketiciyi yanıltıcı içerikle piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.

Bu ürünlerin çoğunun doğal, geleneksel ve sağlıklı olduğu algısıyla tüketicilere sunulduğu ancak içeriğinde etikette belirtilmeyen maddelerin bulunduğu açıkça ortaya çıktı.

Özellikle hayvansal yağ yerine bitkisel yağ veya süt yağı dışı içeriklerin kullanılması, hem halk sağlığını hem de etik ticareti tehdit ediyor.

Uzmanlar, bu tür ürünlerin düzenli tüketiminin sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirtiyor. Ayrıca, üretici firmaların ekonomik kazanç uğruna halkı yanıltması, gıda güvenliği ve tüketici hakları açısından da ciddi bir sorun teşkil ediyor.

VATANDAŞ NE YAPMALI?

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür taklit ve tağşiş ürünlerin ifşasına düzenli olarak devam ederken, tüketicilerin de ürün alırken etiket okumaları, güvenilir markaları tercih etmeleri ve şüpheli durumlarda Alo 174 Gıda Hattı'na ihbarda bulunmaları gerektiğini vurguluyor.