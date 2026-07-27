Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılında yayımladığı taklit ve tağşiş listeleri incelendiğinde, bazı peynir üreticilerinin isimlerinin yıl içinde birden fazla kez yer aldığı görüldü.

Farklı tarihlerde yapılan denetimlerde aynı firmalara ait çeşitli ürünlerde yağ oranının mevzuatın altında çıkması, bitkisel yağ, eritme tuzu ve nişasta tespit edilmesi nedeniyle çok sayıda ürün listeye eklendi.

EN FAZLA KAYIT MERSİN'DEKİ FİRMAYA AİT

Bakanlığın yayımladığı listelerde en fazla adı geçen firmalardan biri Mersin'in Mut ilçesinde faaliyet gösteren MUTUM Süt Ürünleri oldu. Firmanın "DOY HOREKA" ve "ELA MUTLU" markalarıyla satışa sunduğu farklı parti numaralarına ait kaşar ve eritme peynirleri, yıl içinde farklı tarihlerde yayımlanan listelerde tekrar tekrar yer aldı.

Denetimlerde bazı ürünlerde bitkisel yağ, bazılarında eritme tuzu, bazılarında ise yağ oranının mevzuatta belirtilen seviyenin altında olduğu belirlendi. Aynı firmaya ait çok sayıda ürünün farklı denetimlerde yeniden listeye girmesi dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

AYNI ŞİRKETİN BİRDEN FAZLA MARKASI LİSTEYE GİRDİ

Konya'nın Akşehir ilçesinde faaliyet gösteren MİRAS Süt Ürünleri de birden fazla markasıyla Bakanlığın listesinde yer aldı. Şirketin "MİRSAN", "MİRSAN AKŞEHİR" ve "AL SÜT" markalarıyla piyasaya sunduğu beyaz peynir çeşitlerinde yağ oranının mevzuata uygun olmadığı tespit edildi.

Aynı tarihte açıklanan listede aynı firmaya ait farklı markaların art arda yer alması, denetim sonuçlarında öne çıkan başlıklardan biri oldu.

ÜÇ FARKLI TARİHTE AYNI MARKA

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde üretim yapan SÜHABEY markası da yıl içinde üç farklı tarihte yayımlanan listelerde yer aldı. 29 Ocak, 12 Mart ve 22 Nisan tarihli denetimlerde markaya ait farklı beyaz peynir çeşitlerinde yağ oranının mevzuatın altında olduğu bildirildi.

FARKLI TARİHLERDE YENİDEN DENETİME TAKILDI

EŞME Yem Süt ve Süt Ürünleri de yıl içinde birden fazla kez listeye giren firmalar arasında bulundu. "ÇAMOLUK" markalı ürünlerde yapılan incelemelerde bazı ürünlerde yağ oranının düşük olduğu, bazı ürünlerde ise bitkisel yağ ve eritme tuzu tespit edildi. Firma, farklı tarihlerde yayımlanan kamuoyu duyurularında yeniden yer aldı.