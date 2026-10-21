Mutfaklarda sıkça kullanılan aromatik bitkilerden biri olan biberiye, yüksek uçucu yağ, antioksidan ve mineral bileşimiyle dikkat çekiyor. Planeta'da yer alan habere göre, kurutulmuş biberiyenin 100 gramında yaklaşık 1280 mg kalsiyum bulunuyor. Bu oranın sert peynirlerdeki kalsiyum miktarından daha fazla olduğu ve kemik ile diş sağlığının korunmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Besin değerleri açısından zengin bir içeriğe sahip olan kurutulmuş biberiyenin 100 gramında ayrıca yaklaşık 955 mg potasyum, 42,6 g lif, 29,3 mg demir ve 220 mg magnezyum yer alıyor.

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE KULLANIM ALANLARI

Haberde biberiyenin vücut üzerindeki muhtemel etkileri şu şekilde sıralandı:

Antioksidan Bileşikler: İçeriğindeki rozmarinik ve karnosik asit sayesinde serbest radikallerin nötralize edilmesine yardımcı oluyor.

Sindirim Desteği: Geleneksel kullanımda şişkinlik ve midede dolgunluk hissinin hafifletilmesinde tercih ediliyor.

İltihap Önleyici Etki: Laboratuvar ortamında yapılan incelemelerde bazı bileşenlerinin antiinflamatuar özellik sergilediği gözlemleniyor.

Mineral Desteği: İçerdiği kalsiyum kemik yapısını, potasyum kan basıncı ve kas fonksiyonlarını, demir hemoglobin üretimini, magnezyum ise sinir sistemini destekliyor.

Bilişsel Fonksiyonlar: Biberiye ve aromasının hafıza ile konsantrasyon üzerinde olumlu etkileri olabileceğine dair araştırmalar bulunuyor.

Yemeklere eklenen kurutulmuş biberiyenin sağladığı aroma sayesinde yemeklerde kullanılan tuz miktarının azaltılabileceği, bunun da normal kan basıncının korunmasına dolaylı katkı sağlayabileceği belirtildi.

TÜKETİM ÖNERİLERİ

Kurutulmuş biberiye; fırınlanmış patates, sebze, et, balık, çorba ve soslara eklenebileceği gibi zeytinyağı ve sarımsakla bir arada da kullanılabiliyor. Bitkinin çay olarak tüketimi için bir çay kaşığı kurutulmuş biberiyenin üzerine sıcak su eklenerek 5–10 dakika demlenmesi öneriliyor. Uzmanlar, biberiyenin çeşitli ve dengeli bir beslenme düzeni içinde makul miktarlarda tüketilmesinin en doğru yaklaşım olduğunu vurguladı.

AŞIRI TÜKETİM VE YAN ETKİLER KONUSUNDA UYARILAR

Biberiyenin yüksek miktarlarda tüketiminin mide rahatsızlıklarına yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Yüksek konsantrasyona sahip biberiye uçucu yağının yutulması durumunda toksik etki yaratabileceği için kesinlikle ağız yoluyla alınmaması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca hamile ve emziren kadınların, yüksek miktarda biberiye tüketimi veya konsantre takviye kullanımı konusunda güvenilirlik verilerinin yetersizliği nedeniyle tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.