İran hükümetinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran’da katıldığı toplantıda ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran’ın haklarını savunduklarını belirten Pezeşkiyan, ABD ile varılan mutabakata rağmen ülkesinin üç kez hedef alındığını öne sürerek, “Buna karşın diyalogdan asla kaçınmadık ve kaçınmayacağız” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ABD’nin saldırılar ve suikastlar yoluyla İran’ı geri adım atmaya zorlayacağı yönündeki yaklaşımından vazgeçmesi gerektiğini savundu.

Pezeşkiyan’ın açıklamaları, Tahran yönetiminin ABD ile yaşanan gerilime rağmen müzakere seçeneğini tamamen dışlamadığını gösteren son açıklamalardan biri oldu.

İran Cumhurbaşkanı daha önce de ABD ile imzalanan mutabakat zaptına bağlı olduklarını ve Washington’ın taahhütlerine dönmesi halinde Tahran’ın karşılık vereceğini belirtmişti.

Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada da İran’ın diplomasiye hazır olduğunu ancak tehdit ve baskılara karşı savaştan korkmadığını ifade etmişti.