Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu.

"İSRAİL'İN YETERSİZLİĞİ SONRASI ÖNE ÇIKTILAR"

ABD'nin İran'da üç nükleer tesise saldırısını kınayan Pezeşkiyan, "ABD'nin nükleer tesislere saldırıları, bu ülkenin İsrail saldırılarının arkasındaki temel faktör olduğunu ortaya koydu. Başlangıçta rollerini gizlemeye çalışsalar da, ülkemizin silahlı kuvvetlerinin kararlı ve caydırıcı tepkisi ve Siyonist rejimin bariz yetersizliğini gözlemledikten sonra kaçınılmaz olarak öne çıktılar." dedi.

Pezeşkiyan, "İran silahlı kuvvetlerinin bugün sabah işgal altındaki topraklara yönelik gerçekleştirdiği güçlü saldırılar, aslında Amerika'nın saldırgan politikalarına bir yanıt, çünkü esasen Siyonist rejim, İran'a tek başına saldıracak yetenek ve cesarete sahip olacak konumda veya büyüklükte değildir." ifadelerini kullandı.