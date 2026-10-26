İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran’da, Mekke İttifakı üyesi Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmede Pezeşkiyan, İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, “İslam ülkeleri ortak kapasitelerinden faydalanarak dünyaya adalet ve kalkınma modeli sunabilir. İslam ülkelerinin birliğini sağlayacak her mutabakatı destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, bölgedeki işbirliğinin derinleştirilmesi noktasında ciddi bir iradeye sahip olduğunu belirten Pezeşkiyan, "İran, İslam ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırma ve ortak kapasitelerden yararlanma yönündeki adımları ve bölgede birlik, güvenlik ve kalkınmayı güçlendirmeyi sağlayacak her türlü mutabakatı desteklemektedir" diye konuştu.