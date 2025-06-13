İsrail, İran'a geniş kapsamlı saldırı başlattı. İsrail hava sahası süresiz olarak uçuşlara kapatılırken, İran'ın başkenti Tahran'da peş peşe patlamalar yaşandı. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami öldürüldü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin canice saldırısı gerçekleşir gerçekleşmez, cumhurbaşkanı ve hükümet ekibi olay yerinin yönetimini devraldı ve bu konuda bakanlar kurulu özel bir toplantı yaptı" dedi.

İRAN SAVAŞ MI İLAN EDECEK?

Saldırı sonrası açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İranlıları liderliklerine güvenmeye ve onların yanında durmaya çağırıyor. İran'ın cevabı İsrail'i pişman edecek" ifadelerini kullandı.