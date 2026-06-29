İran basınında yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kum kentinde üst düzey bir din adamıyla gerçekleştirdiği görüşmede, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının kazanımlarını değerlendirdi.

Pezeşkiyan, anlaşma doğrultusunda Katar'da tutulan 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılacağını bildirdi.

Ülkenin Katar'daki dondurulmuş varlıklarının toplam 12 milyar dolar olduğunu belirten Pezeşkiyan, kalan fonların iadesi için de gerekli takiplerin yapıldığını vurguladı.

ABD ile varılan mutabakat zaptını İran halkı için 'büyük bir zafer' olarak nitelendiren Pezeşkiyan, anlaşma çerçevesinde İran'ın petrokimya ve petrol ihracatına yönelik yaptırımların kaldırıldığını kaydetti.

Pezeşkiyan ayrıca, İsrail ve bazı grupların anlaşmanın uygulanmasına hala karşı çıkmasına rağmen, ABD'nin sonunda İsrail'i barış mutabakatını kabul etmeye mecbur bıraktığını ifade etti.

İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin tutumunu da yineleyen Pezeşkiyan, nükleer silah geliştirme arayışında olmadıklarını, nükleer çalışmaların yalnızca ülkenin ihtiyaçlarına ve ilan edilen politikalar çerçevesine uygun olarak sürdürüleceğini sözlerine ekledi.