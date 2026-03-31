Mesud Pezeşkiyan’ın, belirli şartların sağlanması halinde ateşkese açık olduklarını ifade etmesi, enerji piyasalarında hızlı bir etki yarattı. Açıklamanın ardından petrol fiyatlarında düşüş eğilimi öne çıktı.

BRENT PETROL, 105 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Uluslararası gösterge olan Brent petrol, GMT 16:45 itibarıyla varil başına 103,42 dolardan işlem görürken, ABD göstergesi Batı Teksas Tipi (WTI) ham petrolü 101,45 dolar seviyesinde seyretti.

Son günlerde Orta Doğu’da artan gerilim, özellikle enerji arzına yönelik riskleri gündeme getirerek fiyatları yukarı taşımıştı. İran’daki enerji tesislerine yönelik saldırılar ve buna verilen karşılıklar, piyasalarda arz kesintisi endişesini artırmıştı.

Ancak ateşkes ihtimalinin güçlenmesi, yatırımcıların risk algısını geçici olarak düşürürken fiyatların geri çekilmesine neden oldu. Buna rağmen analistler, Körfez bölgesinde daha geniş çaplı bir çatışma ihtimalinin hâlâ fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini vurguluyor.

Piyasalarda dalgalı seyir sürerken, yatırımcılar hem jeopolitik gelişmeleri hem de enerji arzına ilişkin olası kesintileri yakından izlemeyi sürdürüyor.