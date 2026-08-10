İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, siyasi parti başkanlarıyla yaptığı toplantıda, ülkenin dini lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Pezeşkiyan, Fars Haber Ajansı'na verdiği demeçte, Hamaney ile dün yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.
'HER KONU HAKKINDA KONUŞTUK'
Pezeşkiyan, görüşme detaylarını paylaşarak, "Her konu hakkında konuştuk. Sağlık yönünden durumu iyi. 7 saat bizimle konuşan birinin sağlık sorununun olması beklenemez" dedi.
İran Cumhurbaşkanı, söz konusu toplantıda Hamaney ile fikir alışverişinde bulunduklarını ve Hamaney'in yönlendirmelerini dinlediklerini kaydetti.
28 ŞUBAT'TA YARALANMIŞTI
Mücteba Hamaney'in, İsrail'in 28 Şubat'ta eski ülke lideri Ali Hamaney'in çalışma ofisi ve konutuna yönelik saldırısında ağır yaralandığı belirtilmişti.
Saldırının ardından Hamaney'in, güvenlik tedbirleri gerekçesiyle görüntülü veya sesli mesaj paylaşımında bulunmadığı öne sürülmüştü.