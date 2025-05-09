Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 04 Mayıs 2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe –Beşiktaş derbisinde yaşanan saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye toplamda 2.5 milyon TL'yi aşkın para cezası kesti.

En dikkat çeken ceza ise Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes’e tribünlerden lazer tutulması nedeniyle verildi.

DERBİDE GEDSON'UN GÖZÜNE LAZER TUTULMUŞTU

Derbi sırasında bir Fenerbahçe taraftarının, Gedson Fernandes’in gözüne lazer pointer tutması, PFDK tarafından "önem ve ağırlığı" yüksek bir saha olayı olarak değerlendirilerek kulübe 1.680.000 TL para cezası verildi. Kurul ayrıca, olayın yaşandığı Kuzey Tribün M blokta bulunan taraftarların elektronik bilet kartlarının iki maç süreyle bloke edilmesine karar verdi.

TÜM CEZALAR 2 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Fenerbahçe bu olayla birlikte, sportif ekipman talimatına aykırılık gerekçesiyle 168.000 TL, çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle de ilgili tribünlere bilet bloke cezasıyla birlikte ek para cezalarına çarptırıldı. Toplam ceza tutarı 2.016.000 TL’yi aştı.

YAPTIRIMLAR BEŞİKTAŞ'A DA UYGULANDI

Beşiktaş da derbide yaşanan olaylardan nasibini aldı. Siyah-beyazlı kulübe saha olayları nedeniyle 168.000 TL, taraftarlarının çirkin tezahüratlarının sezon içindeki 13. tekrarına ulaşması nedeniyle ise 930.000 TL para cezası kesildi. Misafir tribündeki bazı bloklara da bilet bloke yaptırımı getirildi.

PFDK'nın bu kararı sonrası özellikle sosyal medyada Fenerbahçeli bazı taraftarlar, kulübün "saha içi kontrol" eksikliğini eleştirirken, Beşiktaş cephesinden de lazer olayına tepki yağdı.

İŞTE PFDK’NIN 8 MAYIS 2025 TARİHLİ KARARLARININ KISA ÖZETİ

Fenerbahçe: Beşiktaş derbisinde taraftarın lazer kullanımı ve kötü tezahürat nedeniyle toplam 2,5 milyon TL ceza; bazı tribünlere 2 maçlık giriş yasağı.

Beşiktaş: Aynı maçta kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle 1,1 milyon TL ceza; bazı bloklara giriş yasağı.

Galatasaray: Sivas maçında kötü tezahürat ve ekipman talimatı ihlali nedeniyle 336 bin TL ve 4 blok kapatma cezası.

Çaykur Rizespor: Saha olayları nedeniyle 840 bin TL ceza (en yükseklerden biri).

Adana Demirspor ve Kasımpaşa: Kötü tezahüratlar nedeniyle 750 bin TL ceza aldı.

Trabzonspor: Misafir tribün nedeniyle 660 bin TL ceza aldı.

Kayserispor: Talimatlara aykırı alan kullanımı nedeniyle kulübe ve yöneticilerine toplamda ceza yağdı.

Antalyaspor: Usulsüz seyirci alma ve tezahüratlar dahil toplamda yaklaşık 1 milyon TL ceza aldı.

Konyaspor, Alanyaspor, Ümraniyespor, Ankaragücü gibi diğer kulüpler de çeşitli nedenlerle cezalandırıldı.