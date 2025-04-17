PFDK, Serdal Adalı'ya 54 gün hak mahrumiyeti ve 1.8 milyon TL para cezası verdi. Yapılan açıklama şu şekilde:

“BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı SERDAL ADALI'nın, 12.04.2025 tarihinde Divan Kurulu'nda yapmış olduğu ve Kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a ve 38/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 11/1. maddesinin uygulanması suretiyle 54 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 1.800.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir”