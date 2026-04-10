Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF Hukuk Müşavirliği’nce Süper Lig'in 28. haftasına yönelik disiplin sevkleriyle ilgili kararını açıkladı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından PFDK, Beşiktaş'a adeta ceza yağdırdı. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından yapılan açıklama nedeniyle tedbirli olarak sevk edilen Emmanuel Agbadou'ya 1 milyon TL ve sosyal medya paylaşımı nedeniyle tedbirsiz olarak sevk edilen Vaclav Cerny'e 500 bin TL para cezası verildi. Teknik direktör Sergen Yalçın için Ceza tayinine yer olmadığı belirtilirken, Kulüp Başkanı Serdal Adalı'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

AGBADOU'YA REKOR CEZA

PFDK tarafından Emmanuel Agbadou'ya oy çokluğuyla verilen 1 milyon TL para cezası Türkiye'de bir futbolcuya verilmiş en yüksek bireysel para cezası olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş'a Fenerbahçe maçının ardından kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım nedeniyle 2 milyon 700 bin TL ceza kesildi.