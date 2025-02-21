Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),kurul kararlarını açıkladı.
Müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle sevk edilen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza verilemediği açıklandı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na ise PFDK 1 maç ceza verdi. Belözoğlu, takımının Kasımpaşa ile oynayacağı maçta sahadaki yerini alamayacak.
Belözoğlu ve Turan için PFDK tarafından açıklanan karar şöyle:
"ONVO ANTALYASPOR Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU’nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
İKAS EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN hakkında, müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir."