Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 sona eren derbinin ardından yaşanan söz düellosu ceza yağmuruna sebep oldu.

PFDK CEZA YAĞDIRDI

PFDK, Jose Mourinho'ya 4 maç men ve 1 milyon 617 bin TL, Okan Buruk'a 1 maç men ile 1.5 milyon TL ceza verdi.

Hakem odasına gitmek ve hakeme yönelik ifadelerden 2 maç, basın toplantısı ifadelerinden spormenliğe aykırı harektten 2 maç ceza alan Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı maçta tedbirli olduğu için, Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrumspor maçlarında cezasını tamamlayacak.

Basın toplantısındaki ifadelerinin futbolun itibarını zedelemeye yönelik olması nedeniyle ceza alan Okan Buruk ise Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta kulübede yer alamayacak.

Tahkim kuruluna yapılacak itirazlar neticesinde cezaların son hali de netleşecek.

2 DEPLASMAN SEYİRCİSİZ

Dursun Özbek’e 34 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezası verildi. Mauro Icardi ise ihtar cezası aldı.

Fenerbahçe’ye misafir tribündeki olaylardan dolayı 2 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası verildi.