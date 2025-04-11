Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçların ardından PFDK kararları açıklandı. Disiplin Kurulu Fenerbahçe-Trabzonspor maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle sarı lacivertlilerde bazı tribünlere seyirci yasağı getirdi.

Beşiktaş ve Kasımpaşa arasında oynanan mücadelede sonradan oyuna dahil olan ve kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç'a ise 1 maçlık men cezası verildi.

PFDK'DA FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İÇİN YER ALAN İFADELER ŞÖYLE:

6- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 06.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN D-E, SPOR TOTO TRİBÜN D-E ve MARATON ÜST TRİBÜN H-I bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, statüye aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 07.04.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 930.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu TAYYİP TALHA SANUÇ’un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.