Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son 5 yılda bahis oynadığı belirlenen yöneticileri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sevk edilen isimlerden biri de Sarıyer Başkanı Emre Yaldız oldu.

5 TL'LİK KUPON PAYLAŞTI

PFDK'ya sevk edilen Yaldız, kendisine yöneltilen bahis kaydını kamuoyuyla paylaştı. Yaldız'ın paylaştığı görüntüde, 29 Haziran 2021 tarihinde Bilyoner üzerinden 5 TL'lik bir kupon oynadığı görülüyor. Kuponun, Avrupa Şampiyonası kapsamında oynanan İsveç-Ukrayna maçına ait olduğu ve bahsin kaybedildiği görüldü.

"İTİBAR SUİKASTI" DEDİ

Sarıyer Başkanı Emre Yaldız, yaptığı açıklamada, söz konusu kuponun kendi kulübünün ya da Türkiye'deki herhangi bir takımın maçıyla ilgisi olmadığını vurguladı.

Yaldız, "29 Haziran 2021 tarihinde Bilyoner üzerinden oynadığım 5 TL'lik bir kupon nedeniyle bugün TFF'den disiplin/ceza süreciyle karşı karşıya kalmam kabul edilemez bir durumdur." ifadelerini kullandı.

5 YIL SONRA CEZA GÜNDEMİ

Yaldız, aradan geçen 5 yılın ardından bahis kaydının yeniden gündeme getirilmesine tepki göstererek, "Aradan 5 yıl geçmiş olmasına rağmen, bu kaydın bugün gündeme getirilmesi adeta bir 'itibar suikastı'dır." dedi.

Futbolda bahisle mücadele sürecini desteklediğini belirten Yaldız, "Futbolun temizliği ve bahisle mücadele elbette sonuna kadar desteklenmelidir. Ancak adalet; olayın niteliğine, tarihine, tutarına ve gerçeklerine de bakmayı gerektirir." ifadelerini kullandı.

Yaldız, açıklamasını "5 TL'lik kupon üzerinden, 5 yıl sonra ceza gündemi yaratılması Türk futbolu adına da büyük bir sorundur. Takdir Türk futbol kamuoyunun..." sözleriyle tamamladı.