Kripto para yatırımcıları Pi Coin ile ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Pi Network, kullanıcıların akıllı telefonlarıyla kripto para madenciliği yapmalarını sağlayan bir blockchain projesi olarak biliniyor. Geliştiricileri, Pi Network'ün blockchain protokolünü, kullanıcıların mobil cüzdanları üzerinden Pi madenciliği yapabilmelerine imkan tanıyacak şekilde geliştirdiler.

Pi Network, 20 Şubat 2025'teki lansmanından itibaren, PI token'ının yaşadığı büyük dalgalanmalarla kripto para topluluğunda heyecan yarattı. İlk işlem saatlerinde 1,97$'a kadar yükselen PI token'ı, aynı gün içerisinde 0,61$'a kadar gerileyerek yoğun satışlarla karşılaştı. Ancak, token toparlanmayı başardı ve yatırımcılar, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'de potansiyel bir listeleme beklentisiyle 1,58$ civarında denge buldu. 26 Şubat itibarıyla Pi Coin 1,90$ seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Pi Network, 20 Şubat 2025 itibariyle kendi ana ağına (mainnet) geçiş yaptı. Daha önce, Pi Network ekibi, 15 milyon KYC onaylı kullanıcıya ulaşmadan Açık Ağ’a geçiş yapmayacaklarını açıklamıştı. Güncel verilere göre, 19 milyon kullanıcı kimlik doğrulamasını başarıyla tamamladı, bunlardan 10,14 milyon kullanıcı ise ana ağa geçti.

Binance platformunda yapılan topluluk anketi sonuçlandı ve kullanıcıların %86,2'si Pi Coin'in listelenmesi için olumlu oy verdi.

Ancak, Pi Network'un Binance'de kesin olarak listelenip listelenmeyeceği veya ne zaman listeleneceği henüz resmi olarak duyurulmuş değil.