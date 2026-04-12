Sadece bir akşam yemeği parasına, evinizin başköşesine 1 milyon dolarlık bir Picasso tablosu asmaya ne dersiniz? Kulağa çılgınca geliyor ama bu bir şaka değil! Avrupa’yı kasıp kavuran "100 Euro'ya Picasso" kampanyası, sanat dünyasını ayağa kaldırdı. Yaklaşık 5.000 TL (100 Euro) karşılığında bir bilet alarak, tarihin en büyük dâhilerinden birinin orijinal eserine sahip olma şansı kapınızda.

Bir Ayakkabı Fiyatına Servet Değerinde Tablo

Sanat dünyasında taşları yerinden oynatan bu çekiliş, Pablo Picasso’nun 1941 yapımı “Tête de Femme” (Kadın Başı) isimli orijinal guaj tablosunu kazanma fırsatı sunuyor. Çekiliş için sadece 120 bin bilet satışa sunuldu. Yani bir bilet alarak, milyonlarca dolar değerindeki bir sanat şaheserine, lüks bir mağazadan alacağınız tek bir kaliteli spor ayakkabı fiyatına sahip olabilirsiniz.

"Guernica"nın Boyandığı O Gizemli Stüdyodan Çıktı

Picasso’nun torunu Olivier Widmaier Picasso, bu tablonun manevi değerinin paha biçilemez olduğunu belirtiyor. Tablo, Picasso’nun dünyaca ünlü şaheseri “Guernica”yı boyadığı Paris’teki efsanevi stüdyoda yapıldı. 1941 yılında, II. Dünya Savaşı'nın en karanlık günlerinde, Paris Alman işgali altındayken hayat bulan bu eser; sanatçının imzası olan "Kübizm" tarzının en çarpıcı örneklerinden biri. Yaklaşık 40 cm boyunda ve 25 cm enindeki bu tablo, gri tonlarıyla derin bir iç gözlemi yansıtıyor.

Kazanan Ne Yapacak? İster Salonuna As, İster 45 Milyon TL'ye Sat

Torun Picasso, çekilişin kazananına tam bir özgürlük tanındığını söylüyor: "Büyük babam bir sanat eserini birine verdiğinde bu sonsuza kadardı. Kazanan kişi isterse tabloyu salonuna asıp her sabah ona bakarak kahvesini içebilir, isterse bir müzede sergileyebilir, isterse de anında müzayedeye çıkarıp milyonlarca dolara (yaklaşık 44-45 milyon TL) satabilir." İlk çekilişin kazananı, eserini bir müzede sergilemeyi tercih etmişti; bakalım bu seferki şanslı kim olacak?

Fotoğraf: Picasso Estate, Paris 2025

Kumar Değil, Dev Bir İyilik Hareketi

Bu, projenin ilk ayağı değil. Daha önceki yıllarda yapılan çekilişlerden elde edilen gelirlerle Lübnan'daki tarihi şehirlerin korunması ve temiz su projeleri desteklenmişti. Bu yılki çekilişin tüm geliri ise Avrupa genelinde klinik araştırmalar yürüten Alzheimer Araştırma Vakfı’na bağışlanacak. Yani alacağınız her bilet, sadece size bir servet kazandırma ihtimali taşımıyor, aynı zamanda milyonlarca insanı etkileyen bir hastalığın tedavisi için umut oluyor.

Picasso Bugün Yaşasaydı "Yapay Zekâ" Kullanırdı

Torun Widmaier Picasso, dedesinin yeniliklere olan merakını şu sözlerle anlatıyor: "O her zaman yeni şeylere katılmaya çok hevesliydi. Bugün yaşasaydı kesinlikle video sanatıyla ilgilenir, hatta yapay zekâ ile sanat üretmeye bayılırdı." Bu çekilişin, sanatın elit bir kesimin elinden çıkıp halka inmesinin en modern yolu olduğu vurgulanıyor.