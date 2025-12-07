Türkiye adeta gıda terörüyle mücadele ediyor. Sosyal medyada son günlerde dolaşıma giren bir görüntü vatandaşlara 'yok artık' dedirtti. İzmir'de bir pidecide çekilen görüntülerde servis edilen ürünlerin yanında ikram olarak gelen salatanın hareket ettiği görüldü. Daha detaylı bir çekim yapmaya başlayan müşteri salatanın içindekinin hiç de ufak olmayan bir canlı olduğunu fark etti.

Tüketildiği takdirde insanları çeşitli parazitlere maruz bırakabilen solucanı fark ettiği anda kamerasına sarılan müşteri, iğrenç manzarayı sosyal medyada paylaşarak tepkisini dile getirdi.

Salata malzemeleri gibi doğrudan toprakla temas halinde olan yiyeceklerin uygun şekilde temizlenmeden sofralara gelmesi sadece solucan, böcek ve benzeri canlıları yemek masasına taşımıyor aynı zamanda yeteri kadar temizleme olmadığı için tarımsal ilaçların da bünyemize girmesine neden oluyor.

Sosyal medyadaki videoyu gören vatandaşlar "fark etmeden neler yiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirirken uzmanlar dışarıda da evde de tarım ürünlerinin iyice yıkanarak tüketilmesini öneriyor.