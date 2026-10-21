UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Crystal Palace'ta teknik direktör Pierre Sage, siyah-beyazlıların hücum gücüne dikkat çekti. Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Sage ile futbolcu Tyrick Mitchell katıldı.

Son dönemde aldıkları kötü sonuçları unutmaları gerektiğini belirten Sage, "Hızlı bir şekilde değişiklik göstermemiz gerekiyor. Güzel bir atmosfere ve bu takıma karşı oynamak bizim için büyük bir şans. Beşiktaş'ın hücum kalitesinin farkındayız. Enerjik durumdalar, çok fazla gol atıyorlar. Bu nedenle bizim için büyük bir mücadele olacak." dedi.

ATMOSFERİ AVANTAJ OLARAK GÖRÜYOR

Tüpraş Stadı'nın atmosferini olumlu değerlendiren 47 yaşındaki teknik adam, oyuncularından daha fazla odaklanmalarını beklediğini söyledi. Sage, "Zorlamayı planlıyoruz. Bazı şanslar olacak ve bunları değerlendirmek zorundayız. Bazı şeyleri değiştirebiliriz, bu da belki golü ilk atan taraf olarak olabilir." ifadelerini kullandı.

Sage'a, 2024-2025 sezonunda Lyon'un başındayken Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri karşılaşma da hatırlatıldı. O maçın güzel bir mücadele olduğunu ve kazananın Beşiktaş olduğunu söyleyen teknik direktör, takım değiştirdikten sonra karşılaştırma yapmanın zor olduğunu belirtti. Sage, o dönemde Beşiktaş'ın başında Van Bronckhorst olduğunu ve birkaç mağlubiyetten sonra görevden ayrıldığını hatırladığını, ancak yanlış hatırlıyor olabileceğini de ifade etti. Siyah-beyazlıların mevcut durumuna ilişkin ise "Bu sene Beşiktaş gerçekten iyi bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

TOP RAKİPTEYKEN DE İYİ OLMALIYIZ

Takımındaki sorunların çözümüne daha fazla odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Sage, bloklar arası oyun ve geçişler üzerine çalıştıklarını anlattı. Tek bir probleme odaklanmayı uygun görmediğini belirten teknik adam, her maçın ardından geliştirmeleri gereken noktalar bulunduğunu, pazar günkü maçtan sonra da değiştirmeleri gereken çok şey olduğunu söyledi.

Karar alma sorumluluğunun yalnızca teknik direktöre değil takıma da ait olduğunu dile getiren Sage, "Bu sezon 10 golden fazla attık. Bu iyi bir nokta. Defansla ilgili şunu söylemeliyim, top bizde değilken de iyi olmalıyız. Oynayıp devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

MİTCHELL: "DAHA AGRESİF OLMAK DURUMUNDAYIZ"

Crystal Palace'ın sol beki Tyrick Mitchell ise savunma sorunlarının çalışma eksikliğinden kaynaklandığını düşünmediğini belirterek, "Oyuncular olarak daha agresif olmak durumundayız. Odaklanmada sorunlar yaşıyoruz. Rakiplerin baskısını iyi değerlendirmemiz ve oyuncular olarak temel şeylerin üzerine odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Kendisinin de daha cesur olması gerektiğini söyleyen İngiliz futbolcu, "Kendime daha fazla inanmalıyım. Özellikle atak yapıyorken pozisyonları farklı farklı değerlendirmeliyiz. En iyi atak oyuncusu değilim fakat fırsatlarım oldu. Bunları daha iyi değerlendirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.