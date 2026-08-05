Futbolcu Caner Erkin ile birlikte yaz tatilini Çeşme'de geçiren oyuncu Şükran Ovalı, bu kez plaj stiliyle gündeme geldi. Sahile pembe pijamalarıyla inen Ovalı, kızı Mirhan Ela'nın oyuncak ayısını eline alarak verdiği pozları sosyal medya hesabından "Pijamayla her yere" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun sıra dışı kombini kadar kolundaki lüks saat de sosyal medyada konuşulan detaylardan biri oldu.

PLAJ TARZIYLA TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Saklambaç'tan Gökhan Kaya'nın haberine göre; 2017 yılında İtalya'nın Roma kentinde futbolcu Caner Erkin ile evlenen, 2018'de kızı Mirhan Ela'yı dünyaya getiren Şükran Ovalı, ailesiyle birlikte Çeşme'de tatil yapıyor. Ünlü oyuncu, klasik plaj kombinleri yerine pembe pijamayı tercih ederek sahilde objektiflere yansıdı.

Kızı Mirhan Ela'nın oyuncak ayısını da yanına alan Ovalı, doğal ve samimi karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Şükran Ovalı'nın paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar oyuncunun özgüvenini ve rahat tavrını överken, bazıları ise plaj için yaptığı kıyafet seçimini eleştirdi. Ünlü oyuncunun tarzı sosyal medyada farklı yorumları da beraberinde getirdi.

ASIL DİKKAT ÇEKEN DETAY KOLUNDAKİ SAAT OLDU

Şükran Ovalı'nın kombininin en çok konuşulan parçası ise kolundaki lüks saat oldu. Ünlü oyuncunun taktığı Rolex marka saatin yaklaşık 20 bin dolar, güncel kurla yaklaşık 1 milyon TL değerinde olduğu öne sürüldü. Pijama tercihi kadar bu dikkat çekici aksesuar da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.