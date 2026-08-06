Olay, saat 18.00 sıralarında Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle Adana’dan piknik için bölgeye gelen Ela Nur Çenge, dengesini kaybederek dereye düştü. Suya düşen Çenge, kısa süre sonra suda kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede başlattığı arama çalışmaları sonucunda, Çenge’nin cansız bedeni 3 saat sonra suya düştüğü noktadan 4 kilometre uzaklıkta bulundu.
Cenaze, otopsi işlemleri için Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.