Diyarbakır'dan ailesiyle birlikte piknik yapmak amacıyla Elazığ merkeze bağlı Gölardı köyünün Hacı Ali mezrası mevkisine gelen 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş, dün serinlemek için Hazar Gölü'ne girdi. Bir süre sonra gölde gözden kaybolan genci gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA EKİP ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Olay yerine sevk edilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, 112 Acil Sağlık, AFAD, Tunceli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma ekipleri, Ateş'in bulunması amacıyla gölde ve kıyı şeridinde geniş çaplı arama çalışması yürüttü.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Dalgıç ekiplerinin Hazar Gölü'nde gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda Mehmet Ali Ateş'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Ateş'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.