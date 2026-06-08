Batman'ın Beşiri ilçesinde piknik yapmak amacıyla Garzan Çayı kenarına giden 3 kişinin günü korku dolu anlara sahne oldu. Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, çaydaki su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu piknikçiler, suların ortasında oluşan bir adacıkta mahsur kaldı.
Kendi imkanlarıyla bulundukları bölgeden kıyıya dönmeyi başaramayan grup, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu. Gelen ihbarın ardından olay yerine hızla AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiyeye bağlı dalgıç ekipleri, suya bot indirerek kurtarma operasyonunu başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda adacıkta mahsur kalan 3 kişi, bot yardımıyla herhangi bir yara almadan güvenli alana ulaştırılarak kurtarıldı.