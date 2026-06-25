Nallıhan pikniği dönüşü karşılaştıkları Ankara’ya yürüyen madencilerle konuşan birçoğu 65-70 yaşlarında olduğu belirtilen 40 TEMA gönüllüsü NATO Zirvesi öncesi bir sabah operasyonuyla gözaltına alındı. Sözcü programcısı Barış Terkoğlu, Cumhuriyet gazetesindeki "Maocu teyzeler örgütü" başlıklı köşe yazısında TEMA gönüllülerinin gözaltına alınmalarına ilişkin detayları aktardı.

TEMA GÖNÜLLÜLERİNİ 'MAOCULUK' BAHANESİYLE GÖZALTINA ALMIŞLAR

Terkoğlu, yazısında "6-7 Temmuz’da Ankara’da yapılacak NATO zirvesi öncesinde 241 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. 'Seni alıyoruz' demeye bir gerekçe bulunmalıydı. Savcılık açıklamasında TKP/ ML’den DHKP/C’ye, THKP/ C’den MLKP’ye, TKİP’ten DSİH’ye örgütler geçidi vardı. Emel’den ötürü özellikle TKP/ML’yi merak ettim. Bu gerekçeyle alınan 66 kişi vardı. Açıkçası ya bu yaz Ankara çok TKP/ML yapmıştı ya da birileri TKP/ML bahanesiyle alınmıştı" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınanlara aynı soruların sorulduğunu belirten Terkoğlu, o soruları ise şöyle aktardı:

“Herhangi bir sendika, parti, dernek üyeliğiniz var mı”, “Daha önce hakkınızda adli işlem yapıldı mı”, “TKP/ML ile bağlantınız nedir, örgütle nasıl tanıştınız”, “Örgütün yapılanması hakkında bildiklerinizi anlatınız”, “Örgüt içinde kod isim kullandınız mı”, “Örgüt size silahlı/ silahsız eğitim verdi mi”

DMM YALANLADI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konuya ilişkin bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları yalanladı.

DMM'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, “NATO Zirvesi öncesi Ankara’da gözaltına alınan TEMA gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı” iddiası dezenformasyon içermektedir.

Söz konusu operasyon, herhangi bir sivil toplum kuruluşu üyeliği veya gönüllülük faaliyeti nedeniyle değil; güvenlik ve istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen şahıslara yönelik gerçekleştirilmiştir.

Bahse konu kişilerin TEMA Vakfı ile olan ilişkileri üzerinden algı oluşturularak, soruşturmanın konusu çarpıtılmak istenmektedir.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi; sadece yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."