Adana'nın Kozan ilçesinde, piknik yapan 22 yaşındaki Sevda Dinler'i pompalı tüfekle öldüren şüpheli G.F. tutuklandı.
G.F.'nin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dağılcak Mesire Alanı'nda dün kız kardeşi ve bir arkadaşıyla piknik yapan Dinler, yanına gelen G.F.'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından otomobille kaçmaya çalışan şüpheli yakalanmıştı.
Dinler'in cenazesi Kozan Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.