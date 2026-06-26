Ankara’da NATO Zirvesi öncesinde aralarında akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve 42 TEMA gönüllüsünün de bulunduğu 209 kişi gözaltına alındı.

3 Haziran’da pikniğe giden TEMA gönüllülerinin, dönüş yolunda Ankara’ya yürüyen Yıldız Holding maden işçileriyle karşılaşıp görüşmüştü. Sonra yola çıkan gönüllüler, jandarma tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, TEMA gönüllülerine Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) üyeliği suçlaması yöneltildi. Yaşları 60 ile 79 arasında değişen gönüllülere, kod adı kullanıp kullanmadıkları, silahlı eğitim alıp almadıkları ve örgütün finans kaynakları hakkında ne bildikleri soruldu.

TEMA gönüllüleri piknik dönüşü madencilerle sohbet edince polis çevirdi. Ertesi gün evlerine şafak baskını yapıldı.

57 TUTUKLAMA

TEMA Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer ve Doç. Dr. Emel Memiş’in de bulunduğu 57 kişi çıkarıldığı 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

KaosGL Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Yıldız Tar da çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tutuklananlar arasında terör örgütleri IŞİD ve DHKP-C üyeleri de bulunuyor. Ankara Adliyesi’nde Tutuklamaya sevk 18 kişinin işlemleri ise sürüyor. Avukatlar tüm şüpheliler için 24 saatlik kısıtlılık uygulandığı bilgisini paylaştı.

‘NATO İLE İLGİSİ YOK’ AÇIKLAMASI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ,”NATO Zirvesi öncesi Ankara’da gözaltına alınan TEMA gönüllülerine işlem yapıldığı” iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bahse konu kişilerin TEMA Vakfı ile olan ilişkileri üzerinden algı oluşturularak, soruşturma çarpıtılmak istenmektedir.”