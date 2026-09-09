Bunun için gereken malzeme ise limon suyu. Pirincin piştiği suya yaklaşık 1 çay kaşığı taze limon suyu eklemek, özellikle uzun taneli pirinçlerde daha tane tane bir sonuç elde edilmesine yardımcı olabiliyor.

PİŞİRME SUYUNA EKLENİYOR

Yöntemi uygulamak için pirinç her zamanki gibi önce iyice yıkanıyor. Böylece tanelerin yüzeyindeki fazla nişastanın önemli bir bölümü uzaklaştırılıyor. Ardından pirinç tencereye alınıyor ve pişirme suyu eklendikten sonra içerisine yaklaşık 1 çay kaşığı limon suyu ilave ediliyor.

Limon suyunun oluşturduğu asidik ortamın, pirincin yüzeyindeki nişastanın pişme sırasındaki davranışını etkileyerek tanelerin birbirine tutunmasını azaltabildiği belirtiliyor. Kullanılan miktar az olduğu için de pilavda belirgin bir limon tadı da olmuyor.

Ancak limon suyu tek başına lapa pilav sorununu tamamen ortadan kaldıran bir yöntem değil. Pirincin türü, kullanılan su miktarı ve pişirme süresi de sonucu doğrudan etkiliyor. Özellikle kısa taneli ve nişasta oranı yüksek pirinçler doğal olarak daha fazla birbirine yapışabiliyor.

PİRİNCİ YIKAMAK DA ÖNEMLİ

Tane tane pilav için en önemli aşamalardan biri pirinci pişirmeden önce yıkamak. Yıkama işlemi tanelerin dışındaki fazla nişastayı uzaklaştırdığı için pişirme sırasında oluşabilecek yapışkanlığı azaltıyor. Pirincin yağ veya tereyağında kısa süre kavrulması da tanelerin birbirinden ayrılmasına yardımcı olabiliyor.

Pilav piştikten sonra hemen karıştırmak yerine kapağı kapalı şekilde birkaç dakika dinlendirmek de önemli. Bu sırada tenceredeki buhar daha dengeli dağılıyor ve pirinçler yapısını koruyor. Ardından pilavı kaşıkla ezerek karıştırmak yerine çatalla hafifçe havalandırmak, tanelerin parçalanmasını ve birbirine yapışmasını önlüyor.

Kısacası yöntemin püf noktası oldukça basit: pirinci iyi yıkamak, su miktarını doğru ayarlamak ve pişirme suyuna yaklaşık 1 çay kaşığı limon suyu eklemek. Limon suyu tek başına mucize yaratmasa da doğru pişirme tekniğiyle birlikte kullanıldığında daha tane tane bir pilav elde etmeye yardımcı olabiliyor.