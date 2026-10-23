PİŞİRME SUYUNA LİMON VE TEREYAĞI EKLENMESİNİN ETKİSİ NE?

Kavurma aşamasında sıvı yağ ile birlikte tencereye eklenen 1 yemek kaşığı tereyağı, pirinçlerin daha dengeli kavrulmasını sağlayarak tanelerin ayrışmasını hızlandırıyor. Pişirme suyuna ilave edilen birkaç damla limon suyu ise pirincin renk tonunu açarak matlaşmayı önlüyor ve pilava parlak bir beyazlık kazandırıyor.