Pirinç pilavının yapışmasını önlemek ve tane tane kıvama ulaşmasını sağlamak, kavurma aşamasında eklenen tereyağı ve nişastanın doğru arındırılmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bu yöntem, pirinç tanelerinin kırılmadan pişmesini sağlarken sofralarda standart kıvamın yakalanmasını kesinleştiriyor.
PİRİNÇLERİN LAPA OLMASI NASIL ENGELLENİR?
Pirinç tanelerindeki aşırı nişasta, pişirme sırasında suyla birleştiğinde tanelerin birbirine yapışmasına ve lapalaşmaya yol açıyor. Pişirme işleminden önce pirinçlerin tuzlu ve sıcak suda 15-20 dakika bekletilmesi, yüzeydeki nişasta tabakasını temizliyor.
Ardından bol suyla durulanan ve suyu tamamen süzülen pirinçler, tencerede kavrulurken kırılmaya karşı direnç kazanıyor. Tanelerin parçalanmaması için karıştırma işleminin sürekli değil, içten dışa doğru ve yavaş hareketlerle yapılması gerekiyor.
PİŞİRME SUYUNA LİMON VE TEREYAĞI EKLENMESİNİN ETKİSİ NE?
Kavurma aşamasında sıvı yağ ile birlikte tencereye eklenen 1 yemek kaşığı tereyağı, pirinçlerin daha dengeli kavrulmasını sağlayarak tanelerin ayrışmasını hızlandırıyor. Pişirme suyuna ilave edilen birkaç damla limon suyu ise pirincin renk tonunu açarak matlaşmayı önlüyor ve pilava parlak bir beyazlık kazandırıyor.
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Suyu eklendikten sonra yalnızca bir kez karıştırılan ve yüzeyine hafifçe artı (+) işareti çizilen pilav, ısının tabandan yukarıya homojen yayılmasını sağlıyor.
DOĞRU TENCERE VE DEMLEME DENGESİ
Teflon veya granit gibi tabanı yapışmaz tencereler, ısının yüzeye eşit yayılmasına imkan tanıyarak pirincin tabana tutunmasını önlüyor. Şehriyeli tariflerde malzemenin düşük ateşte yakılmadan kavrulması ve pilavın en kısık ocakta kapağı açılmadan pişirilmesi gerekiyor.
Pişirme tamamlandıktan sonra tencerenin üzerine temiz bir bez serilerek kapağının kapatılması, buharın yoğuşup tanelerin üzerine geri damlamasını engelleyerek tane tane dokuyu koruyor.
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