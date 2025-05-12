Pişmemiş pirinçte doğal olarak bulunabilen zararlı bir bakteri türü olan Bacillus cereus, yer alıyor. Bu bakterinin sporları yüksek ısıya dayanıklıdır, yani pirinç pişirildikten sonra dahi tamamen yok olmayabilirler. Eğer pişmiş pirinç uygun koşullarda saklanmazsa, bu sporlar aktif hale gelerek hızla çoğalabilir.

Özellikle pirinç gibi nişasta açısından zengin besinler, bakterilerin toksin üretmesi için elverişli bir ortam sunar. Oda sıcaklığında uzun süre bekletilen pilav gibi yemeklerde bu bakteriler toksin üretmeye başlar ve bu toksinler tüketildiğinde ciddi sindirim sorunlarına yol açabilir. Gıdanın oda sıcaklığında bekleme süresi uzadıkça, toksin seviyesi de artar ve besin artık güvenli olmaktan çıkar.

PİRİNÇ ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Bacillus cereus bakterisi içeren pirinç bazlı bir yemek tüketilmişse, genellikle 1 ila 5 saat içerisinde mide bulantısı, kusma gibi semptomlar ortaya çıkabilir.

Her ne kadar bu belirtiler genellikle hafif ve kısa süreli olsa da, tüketilen pirincin saklama ve ısıtma koşullarına dikkat edilmemesi tekrar eden sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Dolayısıyla bu konuda bilinçli olmak büyük önem taşıyor.

PİRİNÇ GÜVENLİ ŞEKİLDE NASIL TÜKEKİLMELİ?

En sağlıklı yöntem, pirinci pişirildikten hemen sonra taze olarak tüketmektir. Ancak artan pirinç söz konusuysa, oda sıcaklığında uzun süre bırakılmadan, mümkün olan en kısa sürede soğutularak buzdolabına kaldırılmalıdır.

Soğutulan pirinç en fazla bir gün içinde tüketilmeli ve yalnızca bir kez ısıtılmalıdır. Birden fazla kez ısıtılan pirinçte bakterilerin çoğalma ve toksin üretme riski ciddi şekilde artar.