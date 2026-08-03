Sirke, pişirme sırasında pirincin dış yüzeyindeki nişastanın etkisini azaltmaya destek olur. Bu sayede pilav hem daha parlak bir görünüm kazanıyor hem de servis sırasında tane yapısını daha uzun süre koruyabiliyor. Kullanılan sirke miktarı düşük olduğu için pişirme sonunda belirgin bir sirke tadı oluşmuyor.

PİRİNÇLERİN TANE TANE OLMASINA KATKI SAĞLIYOR

Lezzetli bir pilav için yalnızca sirke eklemek yeterli olmuyor. Pirincin önceden nişastasını bırakacak şekilde yıkanması ve mümkünse ılık suda bekletilmesi de önemli adımlar arasında yer alıyor. Fazla nişastadan arındırılan pirinç, pişirme sırasında birbirine daha az yapışıyor.

Uzmanlar ayrıca su ölçüsünün doğru ayarlanması ve pilav piştikten sonra 10 ila 15 dakika dinlendirilmesinin de tane yapısını korumaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Dinlenen pilavın taneleri birbirinden daha kolay ayrılıyor.

MİKTARIN FAZLA OLMAMASI ÖNERİLİYOR

Sirke kullanımında ölçünün kaçırılmaması gerekiyor. Küçük miktarlarda kullanılan sirke pilavın yapısını desteklerken, fazla eklenmesi lezzeti etkileyebiliyor. Bu nedenle yaklaşık 1 yemek kaşığı sirke kullanılması tavsiye ediliyor.

Pilav hazırlarken pirincin kaliteli olması, uygun yağ seçimi ve kontrollü pişirme de istenen sonuca ulaşmada önemli rol oynuyor. Tüm bu adımlar bir araya geldiğinde pirinç taneleri birbirinden ayrılan, diri ve parlak bir pilav elde etmek mümkün oluyor.