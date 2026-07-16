

Pilav yapmak ilk bakışta kolay görünse de, istenilen kıvamı yakalamak çoğu zaman düşündüğünüz kadar basit olmayabilir. Ölçüler doğru olsa bile pilavın lapa olması birçok kişinin ortak sorunu. Oysa mutfak profesyonellerinin yıllardır uyguladığı bazı yöntemler, pirinç tanelerinin tek tek döküldüğü lezzetli bir pilav hazırlamayı mümkün kılıyor.

Pilavın kıvamını belirleyen en önemli unsurlardan biri pirincin doğru şekilde hazırlanmasıdır. Uzmanlara göre pirinci yalnızca birkaç kez sudan geçirmek yeterli değil. Yıkama işleminin ardından pirinci ılık ve tuzlu suda yaklaşık 20 dakika bekletmek, yüzeydeki fazla nişastanın uzaklaşmasına yardımcı oluyor. Böylece pişirme sırasında pirinç tanelerinin birbirine yapışma ihtimali azalıyor.

KAVURMA SÜRESİNİ KISA TUTMAYIN

Suda bekletilen pirinç iyice süzüldükten sonra tereyağında ya da tercih edilen yağda birkaç dakika kavrulmalı. Pirinç taneleri hafif şeffaf bir görünüm kazandığında pişirme aşamasına geçilmesi öneriliyor. Bu yöntem, tanelerin formunu korumasına katkı sağlıyor.

BİRKAÇ DAMLA LİMON SUYU ETKİLİ OLABİLİR

Pilav suyunu ekledikten sonra tencereye birkaç damla limon suyu ilave etmek de sık tercih edilen yöntemlerden biri. Bu küçük dokunuşun, pirinçlerin daha parlak ve beyaz görünmesine yardımcı olduğu, aynı zamanda tanelerin birbirine yapışmasını azaltabileceği belirtiliyor.

DEMLEME SÜRECİNİ İHMAL ETMEYİN

Pilav suyunu tamamen çektikten sonra ocak kapatılmalı ancak kapağı hemen açılmamalı. Tencerenin kapağı ile pilav arasına yerleştirilecek temiz bir kağıt havlu, oluşan fazla buharı emerek pilavın fazla nemlenmesini önleyebilir. Yaklaşık 15 dakika dinlendirilen pilavın daha tane tane bir kıvama ulaşması mümkün oluyor.

TANE TANE PİLAV İÇİN SABIR EN ÖNEMLİ MALZEME

Lezzetli bir pilav hazırlamanın sırrı yalnızca doğru malzemeleri kullanmak değil, her aşamaya özen göstermekten geçiyor. Pirinci uygun şekilde hazırlamak, yeterince kavurmak ve demleme süresini atlamamak, sofralarda tane tane ve kıvamı yerinde bir pilav sunmanın en önemli adımları arasında yer alıyor.