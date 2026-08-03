Yetkililer, yapılan testlerde pilotun uyuşturucu kullandığının belirlendiğini ve uçuş sırasında da madde etkisi altında olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

Olayın 28 Temmuz'da meydana geldiği bildirildi. Gümrük görevlileri, Kuala Lumpur'dan Jakarta'ya gelen pilotun bavulunu X-ray taramasında şüpheli buldu. Yapılan aramada, 14 paket içerisinde toplam 25,2 kilogram ağırlığında 70 bin 114 uyuşturucu hap ile el bagajında 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında uygulanan idrar testinin pozitif çıkmasının ardından pilotun uçuşu uyuşturucu madde etkisi altında gerçekleştirmiş olabileceği değerlendirildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

ÜÇÜNCÜ KEZ UYUŞTURUCU TAŞIDIĞINI İTİRAF ETTİ

İfadesinde uyuşturucuyu bir kişinin talimatıyla Jakarta'ya götürdüğünü söyleyen pilot, sevkiyat karşılığında kendisine 50 bin Malezya ringgiti (yaklaşık 12 bin dolar) ödeme vaat edildiğini öne sürdü. Polis, şüphelinin benzer yöntemi daha önce de iki kez kullandığını itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturmayı yürüten ekipler, pilotun ani uyuşturucu kontrollerini atlatmak amacıyla yanında önceden alınmış temiz idrar taşıdığını da tespit etti. Yetkililer, şüphelinin bu yöntemi olası testlerde kullanmayı planladığını belirtti.