Pilot lisansı almak isteyen adayların taşıması gereken koşullar yeniden düzenlendi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hazırlanan Pilot Lisans Yönetmeliği değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye göre adayların, başvurdukları lisans türüne uygun geçerli sağlık sertifikasına sahip olması gerekecek. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan iki yıl veya daha fazla hapis cezasıyla hüküm giymemiş olma şartı aranacak.

AF DA MAHKÛMİYET ENGELİNİ KALDIRMAYACAK

Yönetmelikte sayılan suçlardan hüküm giyenler, affa uğramış olsalar bile pilot lisansı alamayacak. Bu kapsamda devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk bulunuyor.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da kullanma suçları da kapsamda yer alıyor.

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, örgüt, kasten öldürme, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, müstehcenlik, fuhuş, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından da hüküm giymemiş olmak gerekecek.

Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması suçları da listede bulunuyor. Ayrıca 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefetten mahkûmiyet de lisans almaya engel olacak.

KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMAMIŞ OLMA ŞARTI

Adayların, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek kamu görevinden çıkarılmamış olması da gerekecek.