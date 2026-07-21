2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya, uzatma dakikalarında Ferran Torres'in attığı golle Arjantin'i 1-0 mağlup ederek 16 yıl sonra ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Maç sırasında uçakta olan bir grup Arjantinli taraftar, pilotun yaptığı şakanın kurbanı oldu. Taraftarlar yapılan anonsa önce büyük sevinç yaşarken ardından yıkıma uğradı.

'TEBRİK EDERİZ' DEDİ SEVİNCE BOĞDU

La Voz del Interior'un haberine göre sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Dünya Kupası finalinin sonucunu açıklamak için anons yapan pilot, önce maçın uzatmalara kadar büyük çekişmeye sahne olduğunu anlattı. Pilot, "Uzatmalar da dahil son düdüğe kadar iki takım da büyük mücadele verdi. Ancak kupayı yalnızca biri kazanabilirdi. Arjantinli dostlarımızı tebrik etmek istedik" ifadelerini kullandı. Bu cümlenin ardından, uçakta adeta şampiyonluk kutlaması başladı.

Alkışlar ve coşkulu kutlamaların başladığı anlarda pilot, yaptığı şakayı itiraf etti ve "İspanya kazandı" anonsunu yaptı. Pilotun bu cümlesinin ardından kabin adeta buz kesti. Arjantinli taraftarların yaşadığı sevinç yerini gözyaşlarına ve üzütüye bıraktı.

'HASTACA BİR ŞAKA'

Arjantin basınında pilota büyük tepki gösterildi. La Voz del Interior gazetesi, pilotun yolculara yaptığı şakayı eleştirerek yaşananları 'hastaca bir şaka' olarak değerlendirdi.

Arjantin basınında yolcuların kokpite gidebilme riskine değinilirken bir facianın eşiğinden dönüldüğü savundu. Uçuşun hangi havayolu şirketine ait olduğu açıklanmazken, bazı haberlerde pilotun İspanyol olduğu öne sürüldü.