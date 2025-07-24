Pınar Altuğ, Uğurkan Erez ile Erol Albayrak'ın YouTube'da yayınlanan 'Şimdi Konuşmak Moda' programına konuk oldu.

"MİLLETE KALSA ÇOKTAN AYRILMIŞTIK"

Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile 2006 yılında yayınlanan 'İlk Aşkım' dizisinde tanıştığını söyledi ve ekledi:

"Yağmur kural tanımaz bir adamdır. Sette kapıyı açtı, içeri girdi ve dudaklarıma yapıştı. O zaman ilişkimiz başladı. Yağmur ile 19 yıldır beraberiz ve 17 yıllık mutlu bir evliliğimiz var. Sen yaptığın şeyden eminsen ve için rahatsa kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık."

Pınar Altuğ, şöhret yolculuğunun da maddi zorluklarla başladığını söyledi.

"PARAYA İHTİYACIM VARDI"

Önce modellik yapan, ardından oyunculuğa geçen Altuğ, liseyi bitirebilmek için podyumlara adım attığını anlattı:

"İlk podyuma çıktığımda 17 yaşındaydım. Babamı kaybettiğim için podyuma çıkmaya başladım, çünkü paraya ihtiyacım vardı. Özel okulda okuyordum ve annemin hem evimizi geçindirip hem de okulumu ödeme imkânı yoktu."

"O güne kadar bütün maddi yüküm babamdaydı. Baba gidince para gitti. Annem dedi ki 'Lise 1'den sonra Saint Benoit'yı bırakıyorsun. Son 2 seneyi başka bir okulda okuyacaksın'. Çok ağır bir şey, çünkü 6 sene okumuşsun ve son 2 sene para yüzünden okulundan vazgeçiyorsun."

"O dönem de tesadüfen Neşe Erberk ile tanışmıştım, bana mankenlik teklif etmişti. Babam hayattayken asla müsaade etmeyeceğini düşündüğüm için hiç o topa girmemiştim. Sonra annemle gidip konuştuk, mankenlik yolum açıldı. Bir yandan okula gidip bir yandan mankenlik yapmaya başladım."