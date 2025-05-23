Denizli’nin Çivril ilçesinde yaş mama ve konserve üretimi yapan yerel bir firma, yaklaşık bir yıl önce ünlü oyuncu Yağmur Atacan’ın sahibi olduğu evcil hayvan mamaları üreten şirketle ticari iş birliğine başladı. İki firma arasında süregelen ticaret kapsamında, son aylarda teslim edilen ürünler karşılığında Atacan’ın şirketi tarafından toplam 761 bin 510 lira tutarında bir çek kesildi.

Ancak 27 Nisan 2025 vadeli çekin tahsil edilmesi için bankaya giden Denizlili firma yetkilileri, büyük bir şok yaşadı. Çekin karşılıksız çıktığını öğrenen firma temsilcileri, durumu hem Yağmur Atacan’a hem de şirket çalışanlarına bildirmeye çalıştı. Fakat tüm iletişim girişimleri sonuçsuz kaldı.

Firma avukatları aracılığıyla yasal yollara başvurarak alacak davası açtı. Başlatılan hukuki sürecin halen devam ettiği, mahkeme sürecinin ilerleyen günlerde netlik kazanacağı bildirildi.

Çözüm için denedikleri tüm yolların sonuçsuz kalması üzerine yargı yoluna başvurduklarını ifade eden mama firması Finans Müdürü Sadri Porhan icra takibi başlattıklarını ifade etti.

Yağmur Atacan cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.