Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, kızı Su'nun liseden mezuniyet sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kızının okul hayatındaki önemli bir dönüm noktasına tanıklık eden Altuğ, yıllar önce onu ilk kez okul bahçesinde sınıfına uğurladığı anları hatırladı.
''12 SENE ÖNCE MİNNACIKTIN''
Pınar Altuğ, mezuniyet töreninden kareleri paylaşarak kızına duygusal bir not yazdı.
Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"12 sene önce minnacıktın seni okulun bahçesinden sınıfına uğurladığımızda, şimdi hayata adım atan muhteşem bir genç kız olarak ayrılıyorsun o bahçeden. Seninle gurur duyuyoruz ve seni çok seviyoruz. Yolunuz açık olsun."
Altuğ'un paylaşımı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
SU BÜYÜDÜ, MEZUNİYET HEYECANI YAŞADI
Pınar Altuğ ile meslektaşı Yağmur Atacan, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çiftin 2009 yılında dünyaya gelen kızları Su, aradan geçen yılların ardından lise eğitimini tamamladı.
Günün Trend Haberleri
Çocuklar Duymasın dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman kızıyla ilgili özel anlara yer veriyor.
AİLENİN GURUR GÜNÜ
Su'nun mezuniyet töreni, aile için özel anlardan biri oldu. Kızının artık genç bir birey olarak yeni bir döneme adım attığını belirten Altuğ'un paylaşımı, takipçilerinden de destek mesajları aldı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.