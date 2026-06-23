''12 SENE ÖNCE MİNNACIKTIN''

Pınar Altuğ, mezuniyet töreninden kareleri paylaşarak kızına duygusal bir not yazdı.

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"12 sene önce minnacıktın seni okulun bahçesinden sınıfına uğurladığımızda, şimdi hayata adım atan muhteşem bir genç kız olarak ayrılıyorsun o bahçeden. Seninle gurur duyuyoruz ve seni çok seviyoruz. Yolunuz açık olsun."