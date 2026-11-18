Oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile tanışma hikayesini ve ilişkilerinin başlangıcını anlattı.

Altuğ, Atacan ile ilk yakınlaşmalarının yaşandığı anı paylaşırken ilk öpüşmelerine ilişkin samimi ifadeler kullandı.

'SOYUNMA ODAMA DALDI'

Yağmur Atacan'ın soyunma odasına girerek kendisini öptüğünü söyleyen Pınar Altuğ, o anı şu sözlerle anlattı:

"Benim soyunma odama dalıp dudaklarıma yapıştı. O an anladım ki Yağmur benim için doğru insan. O öpüşmeden duyduğum hazzı size burada anlatamam."

AŞKLARI 2006'DA BAŞLADI

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın yolları, 2006 yılında birlikte rol aldıkları İlk Aşkım dizisinin setinde kesişti.

Altuğ'un Oktay Kaynarca ile başrolünü paylaştığı dizide Yağmur Atacan da oyuncu kadrosunda yer aldı.

Dizinin çekimleri sırasında yakınlaşan çift, ilişkilerini bir süre sonra evlilikle taçlandırdı. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 2008 yılında evlendi.