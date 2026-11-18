Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ'un İstanbul Bebek'te bulunan dairesi, uzun süredir emlak haberlerine konu oluyordu. Yılın başında evini 2,5 milyon dolara sattığı öne sürülen Altuğ, söz konusu iddiayı yalanlamıştı. Ancak ünlü oyuncu, Boğaz manzaralı dairesini bu kez gerçekten elden çıkardı.

85 MİLYON TL'YE SATTI

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine köşe yazısında aktardığı bilgilere göre; Altuğ, Bebek'teki ünlü bir mekanın üst katında bulunan dairesini 85 milyon TL'ye sattı. Yılın başında gündeme gelen 2,5 milyon dolarlık satış iddiasını reddeden oyuncunun, bu kez evini yaklaşık 1,7 milyon dolara elden çıkardığı belirtildi.

YILLAR ÖNCE EVİNDEN TAŞINMIŞTI

Pınar Altuğ, kızı Su'nun doğumunun ardından dairesinin bulunduğu mekanın gürültüsünden rahatsız olmuş, bu konuda hukuki yollara başvurmuştu. Ancak sonuç alamayınca yıllar önce evinden taşınmıştı.

Bebek'teki ikonik daire, yıllar boyunca 'satıldı' ve 'satılıyor' iddialarıyla gündeme gelmişti. Altuğ'un evi gerçekten satmasının ardından, elde ettiği parayı nasıl değerlendireceği ise merak konusu oldu.