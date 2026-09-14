Ünlü çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın evlilik hayatına ilişkin samimi bir anı sosyal medyada paylaşıldı. 2008 yılında evlenen çift, 17 yıllık evliliklerinde günlük hayatından kesitleri görüntüleyerek takipçileriyle paylaşım yapıyor. "KOSKOÇA ADAMIM, NE YAYAYIM?" Pınar Altuğ, eşinin zamanla değiştiğini ve artık kendisine romantik jest yapmadığını söyleyerek tatlı bir şikayette bulundu. Yağmur Atacan, eşinin bu sözlerine kahkahalar içinde cevap verdi. "Koskoca adamım, ne yapayım bu saatten sonra?" diyen Atacan, şaka yollu bir şekilde duruma değindi. İkilinin bu eşleşmesi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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