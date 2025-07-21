Televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gözaltına alınan ancak 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirerek 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla tutuklanan menajer ve ID iletişim'in kurucusu Ayşe Barım 7 Temmuz'da ilk kez hâkim karşısına çıktı. Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Davaya 1 Ekim'de devam edilecek.

Duruşmada gözyaşını tutamayan Barım savunmasında, "Ben Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya yönelik hiçbir şeye teşebbüs etmedim, yardım etmedim... Buraya girmeden evvel tespit edilmiş çok ağır bir kalp rahatsızlığım ve beyin anevrizmam var. Kalbimde 6 adet ayrı hastalık tespit edildi. Son derece sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi veriyorum... Yaşam hakkımı geri istiyorum. Onurum itibarım, yaşam hakkım her şeyim elimden alındı. Sizin adaletinize ve vicdanınıza güveniyorum" dedi.

Ünlü menajerin şirketinde çalışan oyuncular, Ayşe Barım'a desteklerini her fırsatta açıkladı. Ancak dün Hazal Kaya ve Ali Atay'ın ID İletişim'in anasayfasında bulunan oyuncular arasında yer almadığının görülmesinin ardından, Pınar Deniz, Fahriye Evcen ve Bergüzar Korel'in de ID İletişim'i Instagram hesaplarından sildikleri fark edildi. Bu da oyuncuların ID İletişim'den ayrıldıkları iddiasını ortaya çıkardı.

Ve Pınar Deniz'in ID İletişim'den ayrıldığı ortaya çıktı. ID İletişim'i Instagram hesabından silen Pınar Deniz başka bir menajerle anlaştı. Deniz, Ahmet Koraltürk ile anlaştığını profiline ekledi.