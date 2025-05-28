Eylülde İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurmuştu.
Oyuncu çiftin ilk bebekleri 31 Mart'ta dünyaya geldi. Deniz ile Yıldırım oğullarına Fikret Hakan adını verdi.
Geçen günlerde Instagram hesabından oğlunun fotoğraflarını paylaşan Pınar Deniz, son hamlesiyle dikkat çekti.
Pınar Deniz, evlendikten 8 ay sonra eşi Kaan Yıldırım’ın soyadını da sosyal medya profiline ekledi. Profilini ‘Pınar DenizYıldırım’ olarak güncelledi.