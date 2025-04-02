Bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım, geçen eylül ayında İtalya Roma'da dünya evine girmişti.
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüyen Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile de hamileliğini duyurmuştu.
Oyuncu çift bebeklerine kavuştu.
Pınar Deniz, Maslak'taki özel bir hastanede oğlunu kucağına aldı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlk kez anne baba olmanın sevincini yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bebeklerinin adını henüz açıklamadı.