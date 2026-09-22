Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü paylaştığı “Yargı” dizisindeki Ceylin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz, dizinin 2024’te final yapmasının ardından hayatında yeni bir döneme adım attı.

Oyuncu, evlenip anne olduktan sonra bir süre setlerden uzak kalırken, son dönemde yeniden projeleriyle gündeme gelmeye başladı. Deniz, usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Yorgun Güneş” filminde rol aldı.

ROTASINI LONDRA'YA ÇEVİRDİ

Oyuncunun son durağı ise sinema setleri değil, Londra Moda Haftası oldu. Pınar Deniz, Burberry’nin 2027 İlkbahar/Yaz koleksiyonunun tanıtıldığı defileyi izlemek üzere Londra’ya gitti. 21 Eylül’de düzenlenen etkinlikte şıklığıyla dikkat çeken oyuncu, tercih ettiği Burberry parçalarıyla objektif karşısına geçti.

ÇANTA VE TRENÇKOT'UN FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Deniz, davette kahve tonlarındaki Pembury trençkotu tercih etti. Ünlü oyuncu, görünümünü Burberry’nin ekose desenli Cameo Pump topuklu ayakkabıları ve siyah Bridle çantasıyla tamamladı.

Oyuncunun kombinindeki iki parçanın marka tarafından ABD sitesinde listelenen fiyatları da merak konusu oldu. Uzun gabardin Pembury trençkot 3 bin 150 dolar, siyah Bridle Clutch ise 1.995 dolar olarak listeleniyor.

Bu iki ürünün toplam liste fiyatı 5 bin 145 dolara, verilen kur üzerinden yaklaşık 251 bin TL’ye denk geliyor. Ayakkabının fiyatı ise bu hesaba dahil değil.

Söz konusu rakamların, Pınar Deniz’in üzerinde bulunan parçalar için kesilmiş kesin bir fatura olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Ürünlerin model, renk ve satış yapılan ülkeye göre fiyatlarında değişiklik yaşanabiliyor.

GECE VE GÜNDÜZ İÇİN İKİ FARKLI STİL

Pınar Deniz’in Burberry defilesindeki görünümünde klasik trençkot ile siyah çantanın uyumu öne çıkarken, ekose desenli ayakkabılar kombine hareket kattı. Oyuncu saç ve makyajında ise daha doğal bir görünüm tercih etti.