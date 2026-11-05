Oyunculuğu ve özel hayatıyla gündemde olan Pınar Deniz, yeni projeleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kaan Yıldırım ile evliliğinden Fikret Hakan adında bir oğlu bulunan oyuncu, geçtiğimiz günlerde 33 yaşına girdi.

Yeni yaşını renkli balonlarla kutlayan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili 33! Nasıl girersen öyle gidermiş. Yap şovunu” ifadelerini kullandı.

Eşi Kaan Yıldırım da oğullarının da yer aldığı aile fotoğrafıyla Deniz’in doğum gününü kutladı.

“Yaşlanmaktan korkmuyorum”

Doğum gününün ardından muhabirlerle sohbet eden Pınar Deniz’e, yeni yaşı ve yaşlanmaya ilişkin düşünceleri soruldu.

“Yaşlanmak sizi korkutuyor mu?” sorusunu yanıtlayan oyuncu, “Öyle bir korku yaşamıyorum açıkçası ama çok da yaşlı sayılabilecek bir yaş değil öncelikle” dedi.