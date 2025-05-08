Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu Başkanı Pınar Eczacıbaşı bugün toprağa veriliyor.

Eczacıbaşı'nın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakiben gerçekleştirilecek ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anne babası Gülçin-Vedat Eczacıbaşı'nın yanında toprağa verilecek. Aile, çelenk yerine Türk Eğitim Vakfı'na (0 212 318 68 00) bağış yapılmasını istedi.

'HASTALIĞINI SAKLADIN, YOKLUĞUNA BAHANELER BULDUN'

Pınar Eczacıbaşı'nın yakın arkadaşı Esra Oflaz Güvenkaya, vefatın ardından şu mesajı paylaştı:

"Canım Pınarım çok ama çok üzgünüm, kelimeler yetersiz. Her ölüm erken ölüm sevene ancak bu ansızın gidişin oldu mu şimdi? Hastalığını sakladın, yokluğuna bahaneler buldun, hep iyiyim dedin.

'BİR ŞEYİM OLSA SÖYLERİM SANA DEDİN, SÖYLEMEDİN'

Birkaç hafta önce konuştuğumuzda sesin şen şakrak "Haydi git gel Londra'dan dönüşte buluşalım, beni merak etme, bir şeyim olsa söylerim sana" demedin mi? Ama işte oldu mu... Söylememişsin. Çok güçlü, savaşçı, güzel ama yaralı kalbinle diğer boyuta geçivermişsin.

'VEDA İSTEMEDİN AMA BENİM KALBİM PARAMPARÇA'

Rahmetli babacığına, anneciğine kavuştun. Son vedayı istemedin ama benim kalbim paramparça güzel dostum , yıllardır paylaştığımız anılarımıza sığındım, zihnimde tek tek ziyaret ediyorum.

Sen hep güzel anılarımız , güzel çıktığımız fotolarımızda kalsın isterdin. Ben sildiğimde kızardın. Ama o kadar çoklar ki sığmazlardı Pek çok kadına ilham oldun. Seni çok seviyorum, çok özleyeceğim. Hoşçakal Pınarım tekrar kavuşana kadar!"