Olay, 14 Ekim'de İzmir Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Pınar Güneş ile Y.U. ve A.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında tabancayla vurulan Güneş yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, kurtarılamadı.

İKİ ŞÜPHELİ URLA'DA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Y.U. ve A.M., polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla Urla ilçesinde suç aleti tabancayla yakalandı. Soruşturmanın devamında G.C., Ö.A. ve M.F. de gözaltına alındı.

Güneş'e ateş eden şüphelinin, tutuklanan 17 yaşındaki A.M. olduğu öne sürüldü.