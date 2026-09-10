Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Aralık 2013 günü, 4 ay cezaevinde yattığı Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine gitti, burada yaptığı konuşmada “Bu ülkede binlerce insan, şiir okudu, şarkı türkü söyledi, yazı yazdı, görüş beyan etti’ diye benim gibi eziyete maruz kaldı. Biz bu anti demokratik atmosferi değiştirmek için reform yaptık. Özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırıyoruz” dedi. Aradan 13 yıl geçti. Özgürlüklerin önü açılmadığı gibi giderek daraldı.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında cezaevlerinde 59 bin 429 kişi vardı. Aflara rağmen bugün sayı 434 bin 681oldu.

- Eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında 6 yıl önceki sözleri nedeniyle savcıya ifade verdi.

- Gazeteci Fatih Altaylı yaptığı tarih konuşması üzerine 6 ay hapis yattı.

- Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında da Franco benzetmesi nedeniyle soruşturma açıldı.

- Şarkıcı Gülşen, Manifest menajeri Tolga Akış, Mabel Matiz, komedyen Deniz Göktaş, son olarak da gazeteci Lale Ozan Aslan Cumhurbaşkanına hakaret iddiası ile Tuğba Ekinci ve Fidan Hoca müstehcenlik gerekçesiyle tutuklandı.

- Fotoğrafçı ve oyuncu Bennu Gerede boynuna taktığı vibratör şeklindeki kolye nedeniyle soruşturmaya uğradı.

- İş insanı Rahmi Koç’a, Kürt fıkrası, sanatçı Mustafa Keser’e de Kayseri fıkrası anlattığı için soruşturma açıldı.

- Nasuh Mahruki 15 Temmuz eleştirisi, amiral Türker Ertürk 11 yıl, madenciler ise 4 yıl önceki tweetleri nedeniyle kamu görevlisine hakaretten tutuklandı.

- 65-70 yaşındaki TEMA üyeleri pikniğe gitti gözaltına alındı ve yasa dışı örgüt üyeliğinden tutuklandı.

13 YIL ÖNCE BUNLARI DEMiŞTİ:

Siirt’te okuduğum bir şiir nedeniyle Pınarhisar Cezaevi’nde kaldım. Güya beni mahkum etmişlerdi. Pınarhisar, benim için gurbet değil vuslat, yeni bir başlangıç oldu, AK Parti’nin rotasını burada çizdik. Ben ‘şiir okudum diye Pınarhisar Cezaevi’nde kaldım. Bu ülkede binlerce insan, ‘şiir okudu’ diye, ‘şarkı türkü söyledi’ diye, ‘yazı yazdı’ diye, ‘görüşlerini beyan etti’ diye benim maruz kaldığım eziyete, hatta daha fazlasına maruz kaldılar. Kimileri vatanlarını terk etmek zorunda kaldı, gurbette hayata veda etti, yıllarını hapiste geçirmek zorunda kaldı. İşte bu ayıbı, anti demokratik atmosferi, değiştirmek için de büyük mücadele verdik. Kanunları AB standartlarına ulaştırmak için reform yaptık. Özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırıyoruz.

Tibuk: Üç oda, salon yerde tutuluyordu

AKP’nin 2002 seçimlerini kazanmasıyla siyaseti bırakan Liberal Demokrat Parti’nin kurucusu Besim Tibuk, Erdoğan’ı Pınarhisar Cezaevi’nde yattığı dönemde ziyaret etti. Tibuk, Erdoğan için “Zindanlara attılar beni’ diyor ama kendisini ziyarete gittiğimde üç oda bir salon bir yerde tutulduğunu ve rahatlıkla misafirlerini ağırladığını görmüştüm. Hiç ağlamasın valla, öyle zindanda yıllarca kalmak isteyen çok olur” diye o ziyareti anlatmıştı. Tibuk, “Kendi iktidarını sağlamlaştırmak için ilk yıllardan beri eski solcu, yeni liberallerin desteğini arkasına aldı ve onları kullandı. Şimdi o liberallerin hepsi kafasını taşa vuruyor” ifadelerini kullanmıştı.